CEO Francesco Siccardi zeigt sich in der Mitteilung zufrieden mit dem Wachstum in den ersten sechs Monaten. Besonders erfreut sei er über die Tatsache, dass Medacta erneut deutlich schneller als der Markt gewachsen sei. Und: "Dank unserer anhaltenden Konzentration auf die Kostenkontrolle konnten wir auch unsere Rentabilität trotz höherer Vertriebs- und Marketingkosten zu Beginn des Jahres verteidigen", wird er in der Mitteilung zitiert.