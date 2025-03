Auch mittelfristig will Medacta beim Umsatz in diesem Tempo in etwa weiter wachsen. Wie die Tessiner ankündigen, peilen sie eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate im tiefen zweistelligen Prozentbereich an - zu konstanten Wechselkursen. Die adj. EBITDA-Marge soll in etwa auf dem 2024er Niveau liegen.