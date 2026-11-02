Das US-Geschäft habe seit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen weiter an Dynamik gewonnen, teilte Medartis am Montag mit. Bis Ende Oktober seien bereits mehr als 2000 Eingriffe mit der Daumensattelgelenkprothese Touch durchgeführt worden. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun rund 3000 Eingriffe. Im August hatte Medartis seine Prognose von ursprünglich 1200 auf 1800 Touch-Einheiten angehoben.