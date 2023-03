Mit Bekanntgabe der Jahreszahlen am Dienstag dieser Woche hatte Medartis die geplante Aufstockung der Beteiligung an Kerimedical auf 47 Prozent bekannt gegeben. Diese erfolgt durch den Kauf eines weiteren Beteiligungspakets in Höhe von 18 Prozent zu einem Preis von rund 18 Millionen Franken.