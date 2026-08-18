Daumenprothese besser als erwartet

Es ist aber vor allem das US-Wachstum, das mit einem organischen Umsatzplus von 27,4 Prozent auf gute 30 Millionen Franken besonders stark ausfiel - und dies obwohl der schwache US-Dollar den Umsatz um 11 Prozentpunkte schmälerte. Dabei hat sich die Daumenprothese 'Touch' als wichtigster Wachstumsfaktoren in den USA erwiesen. «Angesichts der seit Jahresbeginn verzeichneten Dynamik hat das Management seine ursprüngliche Stückzahlprognose für 2026 von 1200 auf 1800 Touch-Einheiten angehoben», heisst es in der Mitteilung.