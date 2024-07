Matthias Schupp tritt die Nachfolge von Christoph Brönnimann an, der vor gut drei Wochen seinen Rückzug bekanntgegeben hatte. Schupp stösst Anfang November von Straumann zu Medartis, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er bringe "ausgezeichnete" Kenntnisse des globalen Medizintechniksektors mit, habe er doch in den letzten 17 Jahren bei Straumann verschiedene Führungspositionen innegehabt. Brönnimann werde einen nahtlosen Übergang sicherstellen.