Auch das US-Geschäft wuchs weiter kräftig, wie der Umsatzanstieg um knapp mehr als 3 Millionen auf 50,4 Millionen Franken zeigt. Das Jahr 2025 stellte für die Region eine wichtige Übergangsphase dar: FDA-Zulassungen, die Optimierung der Vertriebskanäle, die Straffung des Portfolios sowie Veränderungen in der Führung positionierten das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum, fasst Medartis selbst die verschiedenen Veränderungen zusammen.