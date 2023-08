Medartis hat in den ersten sechs Monaten sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Der Nettoumsatz legte um 16,8 Prozent auf 103,3 Millionen Franken zu. In konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar 20,8 Prozent betragen, wie der Basler Medizintechniker am Dienstag mitteilte.