Neue Verwaltungsrätinnen

Auf die Ausschüttung einer Dividende verzichtet Medartis auch in diesem Jahr. Das Geld wird in die Entwicklung der Firma investiert. An der Generalversammlung vom 17. April werden derweil Martha Shadan und Jennifer Dean zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Daniel Herren tritt dagegen nach sieben Jahren im Verwaltungsrat nicht mehr zur Wahl an.