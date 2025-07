Medartis ist exklusiver Vertriebspartner von KeriMedical in Deutschland, Grossbritannien, Österreich und seit kurzem auch in Australien. Seitdem habe das Unternehmen seinen Umsatz mit KeriMedical Produkten jedes Jahr verdoppelt. Es sei in den letzten drei Jahren um durchschnittlich fast 30 Prozent gewachsen und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 31 Millionen Franken.