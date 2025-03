Für 2025 stellt das Basler Unternehmen dank weiterer Initiativen ein beschleunigtes Wachstum voraus. Zudem steigt Medartis über eine Mehrheitsbeteiligung in Brasilien in den Value-Markt ein. Den Umsatz beziffert Medartis in einem Communiqué vom Dienstag auf 224,8 Millionen Franken nach 212,0 Millionen im Vorjahr.