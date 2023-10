CEO Daniel Brönnimann hat in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Onlineausgabe vom Dienstag) nun betont, dass die Präsenz in den USA ein wichtiger Schritt sei, da dies der Schlüsselmarkt für das Unternehmen sei.



Der Fokus liege darauf, den US-Anteil am Gesamtumsatz von derzeit 16 Prozent auf 40 Prozent zu steigern. Dieses Ziel solle bis 2025 erreicht werden. "Ich verbringe relativ viel Zeit in den USA, jeden zweiten Monat, weil es unser wichtigster Wachstumsmarkt ist", sagte er.



Die Übernahme von Nextremity habe dazu beigetragen, dieses Ziel zu erreichen, obwohl dies mit Investitionen und dem Aufbau eines Aussendiensts verbunden sei, so der Manager. Ursprünglich wurde ein höherer Umsatz in den USA erwartet, aber aufgrund des Aufbaus des Aussendiensts wurde das Ziel bekanntlich auf 80 Millionen Franken bis 2025 reduziert.



"Den Fachkräftemangel gibt es übrigens sogar im Aussendienst. Aber wir setzen im Aussendienst vor allem auf unabhängige Distributoren", sagte Brönnimann. Er erklärte weiter, dass der US-Markt sehr anders sei als der europäische Markt, da der Aussendienst in den USA eine grössere Rolle spiele. Die Margen seien höher, aber die Kosten für das Verkaufsmodell seien ebenfalls höher.