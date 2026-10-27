Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in dem Ende September beendeten Geschäftsjahr um 27 Prozent auf 515 Millionen Euro gestiegen, teilte das Handelsunternehmen in Düsseldorf mit. «Das vierte Quartal war das 15. Quartal in Folge mit Profitabilitätswachstum», betonte Ceconomy. Besonders gute Zahlen verzeichnete das Unternehmen dabei bei Haushaltsgeräten sowie IT und Mobilgeräten. Man habe ein solides Fundament für zukünftiges Wachstum gelegt, hiess es. Ziel seien rund 800 Millionen Euro bereinigtes EBIT im Geschäftsjahr 2028/29.