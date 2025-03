Die Familienstämme um Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch prüfen einem Bericht der «Bild» zufolge einen Teilverkauf ihrer VW-Aktien. Innerhalb des engsten Kreises liege diese Option seit Monaten auf dem Tisch, berichtete die Zeitung am späten Samstagabend unter Verweis auf sieben mit dem Thema vertraute Personen. Bislang kontrolliere der Clan über seine Beteiligungsgesellschaft Porsche SE mehr als 53 Prozent von VW. In berechneten Szenarien solle der Anteil an den Stammaktien mal auf 50, mal auf 45 Prozent reduziert worden sein, heisse es. Externe Berater, Analysten und auch angestellte Top-Manager hätten den Familien demnach zu einem Mini-Exit geraten. «Wir behalten auch dann die Kontrolle über VW», zitierte «Bild» ein Familienmitglied.