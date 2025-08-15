Urs Rohner hat laut einem Bericht von Tamedia rund um mutmassliche Nazi-Konten der Credit Suisse eine heikle Doppelrolle eingenommen. Der ehemalige Verwaltungsratspräsident der CS ist seit 2023 ein Berater des Jüdischen Weltkongresses (WJC), wie das Medienhaus am Freitag schrieb. Also von jener Organisation, die von der UBS wegen angeblich vertuschter Nazi-Konten Milliarden fordere.