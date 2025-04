Die chinesische Social-Media-Plattform TikTok steigt laut einem Medienbericht in den nächsten Monaten in die Online-Shopping-Branche in Japan ein. Das Unternehmen bereite sich auf die Rekrutierung von Verkäufern vor, schreibt die Finanzzeitung Nikkei unter Berufung auf einen Insider. Eine Stellungnahme von TikTok lag nicht vor.