Die US-Regierung von Donald Trump bereitet einem Zeitungsbericht zufolge breit angelegte Zölle gegen zahlreiche Länder vor. Sie dürften in der Grössenordnung von rund 20 Prozent liegen, berichtete die «Washington Post» am Dienstag und berief sich dabei auf Insider, die mit den Vorbereitungen vertraut sind. Trump will am Mittwoch «reziproke Zölle», also wechselseitige Zölle gegen fast alle Handelspartner verkünden und spricht von einem «Tag der Befreiung». Die EU drohte erneut mit Gegenmassnahmen und pochte auf Verhandlungen, damit es nicht zu einer Eskalation des Handelsstreits kommt.