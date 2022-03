Petra Ehmann wird zum 1. September 2022 neue Chief Innovation Officer bei Ringier. Das gab der Konzern, Mitherausgeber von cash.ch, in einer Mitteilung am Dienstag bekannt. In dieser Funktion werde Ehmann Mitglied des erweiterten Group Executive Boards von Ringier. Es handle sich dabei um eine neu geschaffene Position, heisst es weiter.

Die deutsche Staatsbürgerin Ehmann, welche die ersten Lebensjahre in Bolivien verbrachte, stösst von Google zu Ringier. Bei Google leitete Ehmann zuletzt von Zürich aus globale Produktpartnerschaften für die Entwicklung computergestützter Realitätswahrnehmung (Augmented Reality). Zuvor trieb sie neuartige Partnerschaften in Googles Emerging Business Development Einheit Ads & Commerce voran und arbeitete zuvor für Google Maps und Google Finance. Das Wirtschaftsmagazin "Bilanz" bezeichnete Ehmann als eine der Top-Aufsteigerinnen beim milliardenschweren Tech-Konzern.

Ehmann studierte Maschinenbau an der ETH Zürich und schloss ihren Master in Management Science and Engineering an der Stanford University im Silicon Valley. Sie sammelte bereits früh Arbeitserfahrung in verschiedensten Kulturkreisen auf dem Globus, sei es beim Technologieunternehmen Bosch in Mexiko, beim Werkzeughersteller Hilti in China oder beim Internet Startup Kekanto in Brasilien. Ehmann ist Verwaltungsrätin beim börsenkotierten Industriezulieferer Bossard, Stiftungsrätin des Technoramas und ist Mitglied des Advisory Boards der Ringier-Initiative "EqualVoice", die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in den Medien einsetzt.

"Unsere Strategie muss darauf abzielen, mit attraktiven Produkten und Innovationsfeldern das Wachstum von Ringier zu fördern", wird Ehmann in der Mitteilung zitiert. "Mit einem holistischen Verständnis von Innovation möchte ich mich zusammen mit den Ringier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür einsetzen, Ringier als führendes und innovatives Medienunternehmen weiter zu entwickeln."

"Petra Ehmann ist mit ihrem eindrücklichen, technischen Background und ihrer enorm breiten Managementerfahrung die ideale Besetzung für diese herausfordernde, internationale Aufgabe", lässt sich Ringier-CEO Marc Walder in der Medienmitteilung zitieren. Petra Ehmann werde Ringier helfen, schneller und intelligenter zu neuen Anwendungen und Lösungen zu kommen. "Wir bündeln unsere Kompetenzen damit international und verzahnen wissenschaftliche Expertise mit Markt- und Kundennähe", so Walder weiter.

