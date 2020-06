Wie Relief Therapeutics am Montag mitteilte, werden nun zusätzlich zu den Patienten, die an Beatmungsgeräten beatmet werden, auch Patienten einbezogen, die Sauerstoff mit hohem Durchfluss und nicht-invasiver Beatmung (CPAP) erhalten.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Produktkandidaten RLF-100 (Aviptadil) um eine patentierte Formulierung eines synthetischen menschlichen vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), das von der US-FDA den Orphan-Drug-Status für akute Atemnot und chronische Lungenkrankheiten erhalten hat.

In der multizentrischen klinischen Studie werden Patienten mit kritischem COVID-19 und Atemstillstand aufgenommen. Man hoffe, mit RLF-100 die Sterblichkeitsrate senken und die Sauerstoffversorgung des Blutes in diesem Zustand verbessern zu können, hiess es in der Mitteilung weiter.

