Monte Paschi hatte Anfang der Woche sein Kaufangebot für das Institut aus Mailand um 0,90 Euro in bar pro Aktie und damit insgesamt etwa 750 Millionen Euro erhöht. Zudem sollen die Mediobanca-Eigner für jedes ihrer Papiere weiterhin 2,533 neue Aktien von Monte dei Paschi erhalten. Durch den Zusammenschluss der beiden Banken würde Italiens drittgrösstes Kreditinstitut entstehen.