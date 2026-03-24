Offener Rechtsfall in Polen

Ein anderes Thema ist die Geschäftsaufgabe in Polen. Dort musste Medmix auf Geheiss der Regierung die Produktion einstellen, da der russische Oligarch Viktor Vekselberg, bzw. sein Investmentvehikel Tiwel (mit gut 40 Prozent) an Medmix beteiligt ist. Dies führte 2022 zu einer hohen Sonderbelastung. Im Geschäftsbericht 2025 sind allerdings noch immer Rückstellungen über 4 Millionen Franken im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus Polen enthalten. Der Ausstieg aus Polen scheint noch nicht definitiv abgeschlossen.