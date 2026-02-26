Bei den einzelnen Segmenten ging der Umsatz insbesondere bei Consumer & Industrial deutlich zurück. In diesem Segment mit den Unterbereichen Beauty und Industrie lag der Umsatz bei 276,5 Millionen und damit 10,0 Prozent unter dem Vorjahr. Dies war vor allem dem deutlichen Minus im Bereich Beauty (-15,8 Prozent) geschuldet, während Industrie nur leicht (-1,8 Prozent) nachgab.