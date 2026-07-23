Im ersten Halbjahr kam vor allem der Bereich Consumer & Industrial (-3,2 Prozent) nicht auf Touren, wobei insbesondere das Beauty-Geschäft (-9,2 Prozent) schwächelte. Hier habe es eine geringere Nachfrage gegeben. Aber auch im zweiten Bereich Healthcare (+0,8 Prozent) herrschte nicht eitel Sonnenschein, wie der Umsatzeinbruch im Segment Drug Delivery (-13,8 Prozent) zeigt. Das Geschäft spürte die Umsetzung einer Zweitlieferantenstrategie durch einen Kunden, wie es hiess.