Mit einer durchschnittlichen Zollbelastung von 16 Prozent sieht sie sich deutlich benachteiligt gegenüber ihren Mitbewerbern aus der Europäischen Union. «Wenn die Belastungen von aussen steigen, darf der Standort Schweiz nicht zusätzlich geschwächt werden», liess sich Adrian Hunn, Direktor von Swiss Medtech, am Freitag in einer Mitteilung zitieren. Es brauche gezielten Bürokratieabbau und keine neuen Kosten wie etwa die geplanten Aufsichtsabgaben auf Medizinprodukte.