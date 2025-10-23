«Das 19. Paket ist sehr wichtig,» sagt Selenskyj vor der Presse mit Blick auf die Strafmassnahmen der EU. «Aber die amerikanischen Sanktionen sind auch sehr wichtig, und dies ist ein gutes Signal an andere Länder der Welt, sich den Sanktionen anzuschliessen.» Eine Waffenruhe sei möglich, sagt Selenskyj weiter. Allerdings müsse der Druck auf die Führung in Moskau noch verstärkt werden, um ihn zu erreichen. Territoriale Zugeständnisse an Russland schliesst der ukrainische Präsident aus.