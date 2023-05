Die Rentenmarktgrössen BlackRock, die Allianz-Sparte Pacific Investment Management (besser bekannt als Pimco) und Vanguard, die zusammen Billionen von Dollar verwalten, sehen dies als die neue Realität an, mit der sich die Anleger womöglich auf Jahre hinaus auseinandersetzen müssen. Sie verweisen auf das Umschalten der Federal Reserve in den Inflationsbekämpfungsmodus, nachdem sie seit 2009 Billionen von Dollar an Anleihen aufgekauft hat, um das Wachstum zu stützen — und damit dazu beigetragen hat, die Volatilität zu senken und die historische Verschiebung hin zu passiven Investitionen im Anleihebereich anzustossen.