Weltweit wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres 68 Gaskraftwerkprojekte auf Eis gelegt oder komplett gestrichen, wie aus Daten der US-Datenbank Global Energy Monitor hervorgeht, die Reuters vorliegen. «In den frühen 1990er Jahren liefen unsere Gaskraftwerke mit Grundlastbetrieb», erklärt Keith Clarke, Geschäftsführer des britischen Energieunternehmens Carlton Power. «Nun steuern wir auf einen Anteil von 40 Prozent dessen zu.» In den nächsten acht bis zehn Jahren werde dieser Anteil weiter auf elf bis 15 Prozent sinken. Das Unternehmen gab 2016 seine Pläne für ein gut 900 Millionen Euro teures Gaskraftwerk in Manchester auf, denn die künftigen Einnahmen und die Laufzeit der Anlage waren ungewiss. Nun will Carlton dort eine der weltweitgrössten Batterien errichten.