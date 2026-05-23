SPACEX

SpaceX hat einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang in den USA eingereicht und ‌wird voraussichtlich am 12. Juni debütieren. Das angepeilte Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar würde den bisherigen ‌Weltrekord des Ölkonzerns Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um das ​Dreifache übertreffen. Experten trauen SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar zu. Das Unternehmen will Insidern zufolge bis zu 30 Prozent der ausgegebenen Aktien für Kleinanleger reservieren. Das ist etwa dreimal mehr als üblich.