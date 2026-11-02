«Der ‌Markt für ⁠KI-Infrastruktur durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel hin zur optischen Verbindungstechnik», sagte ⁠Marvell-Chef Matt Murphy am Montag. Dies eröffne Chancen, die sich nur einmal in einer Generation ‌böten. Weltweit entstehen zahlreiche Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). ‌Um die Übertragung der dort verarbeiteten ​riesigen Datenmengen zu ermöglichen, kommen sowohl innerhalb der Serverfarmen als auch bei der Anbindung der verschiedenen Standorte untereinander verstärkt Glasfaserkabel zum Einsatz.