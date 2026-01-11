Für das laufende ​Jahr sehen Experten weiter rosige Aussichten für das M&A-Geschäft. «Die Pipeline ist voll», sagte Charles Ruck, Leiter der Unternehmensabteilung bei ‍der Anwaltskanzlei Latham & Watkins, die in den M&A-Ranglisten für Rechtsberater auf Platz eins liegt. «Die Zinsen sinken, was es für unsere Private-Equity-Kunden einfacher macht, Geschäfte zu tätigen und ihre angestrebten Renditen zu erzielen.» Zudem verfügten US-Unternehmen über viel Bargeld und der Markt für Börsengänge sei immer noch nicht robust, wovon das M&A-Geschäft profitiere. «Und Sie haben ein grundsätzlich freundliches regulatorisches Umfeld, das die Gewinner und Verlierer steuert.»