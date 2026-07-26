Das Urteil verdeutlicht, wie sehr die Landpreise in Zug gestiegen sind: von 580 Franken im Jahr 1995 auf fast 5500 Franken pro Quadratmeter im Jahr 2020. Und der Gerichtsentscheid zeigt auch, wie sehr die öffentliche Hand selbst vom Immobilienboom profitiert: Die Stadt Zug etwa nahm im letzten Jahr 24,5 Millionen Franken an Grundstückgewinnsteuern ein, budgetiert waren 10 Millionen. Schon 2024 kamen 20 Millionen Franken zusammen. Die Zuger Gemeinden nahmen so 2025 über 72 Millionen Franken ein. Seit 2017 hat sich die Summe fast verdreifacht.