Anleger befürchten, dass die Notierung im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar Geld aus einem Markt abziehen wird, der bereits durch einen Ausverkauf von Technologiewerten und erneute Spannungen im Nahen Osten geschwächt ist. Ein durch die Erstnotiz von CXMT ausgelöster Kurseinbruch könnte die Regierung zu neuen Massnahmen veranlassen, um eine Talfahrt zu stoppen, die in diesem Monat bereits mehr als 1,5 Billionen Dollar an Marktwert vernichtet hat.
Sowohl der Leitindex CSI300 als auch der Shanghai Composite Index haben in diesem Monat mehr als sechs Prozent verloren. Die Kursverluste fielen bei Technologiewerten mit geringerer Marktkapitalisierung noch stärker aus, der STAR 200 Index stürzte um 30 Prozent ab. Ausgelöst wurde die Verkaufswelle durch eine Kombination von Faktoren, darunter der wiederaufgeflammte Krieg im Iran, der Abbau von Fremdkapital in Südkorea und der überstürzte Ausstieg lokaler Quant-Fonds, sagte Fondsmanager Ge Shuming von China Southern Asset Management.
Am Montag steht der Markt mit der Erstnotiz von CXMT am technologieorientierten STAR Market in Shanghai vor einem weiteren Stresstest. Die Notierung werde sich auf die Aktien des STAR Market und den Technologiesektor auswirken, sagte der Händler Bian Huizong. Er erwarte am ersten Tag ein Handelsvolumen mit CXMT-Aktien von 100 Milliarden Yuan, was etwa einem Drittel des täglichen Umsatzes des STAR Market entspreche.
Die Behörden haben eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Staatlich unterstützte Fonds haben mit dem Kauf von Aktien begonnen, eine Reihe von börsennotierten Unternehmen hat Aktienrückkaufprogramme vorgestellt, und die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde hat sich mit Anlegern getroffen. «Die Aufsichtsbehörden haben zwar Schritte zur Rettung des Marktes unternommen, diese reichen jedoch noch nicht aus, um die nervösen Anleger zu beruhigen», sagte Fondsmanager Wang Yapei vom Zijie Private Fund.
Einige hoffen jedoch, dass die Notierung von CXMT die Begeisterung für Chip- und KI-Aktien neu entfachen könnte. Die Chips von CXMT sind aufgrund des KI-Booms knapp, und der Börsengang wird die Kapazitätserweiterung finanzieren, was möglicherweise den Zulieferern zugutekommen könnte. «Langfristig erwarten wir, dass die KI-bezogenen Investitionen in China weiter steigen werden», sagte ein Analyst der UBS am Freitag. «Wir glauben nicht, dass es eine Blase im chinesischen KI-Sektor gibt.»
(Reuters)