Einige hoffen jedoch, dass die Notierung von CXMT die Begeisterung für Chip- und KI-Aktien neu entfachen könnte. Die Chips von CXMT sind aufgrund des ‌KI-Booms knapp, und der Börsengang wird die Kapazitätserweiterung finanzieren, was möglicherweise den Zulieferern ​zugutekommen könnte. «Langfristig erwarten wir, dass die KI-bezogenen Investitionen in China weiter steigen werden», sagte ein Analyst der UBS am Freitag. «Wir glauben nicht, dass es eine Blase im chinesischen KI-Sektor gibt.»