Kühnes Grossvater gründete den Logistik-Konzern ursprünglich in Deutschland. Seit den 1970er-Jahren befindet sich der Hauptsitz aber in der Schweiz. Profitiert hat Kühne+Nagel, die heute rund 80'000 Mitarbeitende weltweit zählt, vor allem in der Corona-Pandemie, die zu Turbulenzen in den weltweiten Lieferketten geführt hatte.