Aktuell steht die Abschaffung des Fünfrappen-Stücks zwar nicht auf der politischen Agenda, sie wurde in jüngerer Vergangenheit aber bereits diskutiert. In der Antwort auf einen Vorstoss von SVP-Nationalrat Roland Büchel sprach sich der Bundesrat 2013 gegen einen Verzicht auf die kleinste Münze aus. Er verwies damals unter anderem auf hohe Umstellungskosten sowie darauf, dass die Herstellungskosten unter fünf Rappen pro Stück lagen und die Produktion für den Bund somit kein Verlustgeschäft darstelle.