Gold beliebt, aber nicht für alle erschwinglich

Rund 60 Prozent der Befragten halten Edelmetalle wie Gold für eine sinnvolle Anlage. Tatsächlich investiert in Edelmetalle ist jedoch nur jeder Fünfte. Von den Befragten ohne entsprechende Anlagen gaben 43 Prozent an, sich einen Kauf nicht leisten zu können. Rund 31 Prozent der Nichtinvestierten wussten zudem nicht, wie sie in Gold und andere Edelmetalle investieren können.