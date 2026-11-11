Laut einer Studie der Universität St. Gallen (HSG) legen 53 Prozent der Befragten monatlich weniger Geld zur Seite als noch vor drei Jahren. Jeder Fünfte kann demnach überhaupt nichts mehr sparen.
Gleichzeitig setzt die Bevölkerung bei der Geldanlage zunehmend auf Sicherheit statt auf kurzfristig hohe Renditen. Besonders gefragt sind Vorsorgelösungen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Studie im Auftrag des Edelmetallhändlers Philoro hervorgeht.
Bei der Frage, wie ein grösserer frei verfügbarer Geldbetrag angelegt würde, landete die Säule 3a mit 38 Prozent auf dem ersten Platz. Sie wurde dieses Jahr erstmals in die Umfrage aufgenommen. Dahinter folgen Bank- und Sparkonten mit 32 Prozent sowie Edelmetalle und Immobilien mit jeweils 27 Prozent, wie Studienautor Sven Reinecke von der HSG an einer Medienkonferenz in Zürich erklärte.
Auch börsengehandelte Indexfonds (ETF) gewannen gegenüber dem Vorjahr deutlich an Beliebtheit. Einzelaktien und Kryptowährungen verloren dagegen an Zuspruch. Für die Befragten steht laut der Studie ein langfristiger und möglichst sicherer Vermögensaufbau im Vordergrund.
Gold beliebt, aber nicht für alle erschwinglich
Rund 60 Prozent der Befragten halten Edelmetalle wie Gold für eine sinnvolle Anlage. Tatsächlich investiert in Edelmetalle ist jedoch nur jeder Fünfte. Von den Befragten ohne entsprechende Anlagen gaben 43 Prozent an, sich einen Kauf nicht leisten zu können. Rund 31 Prozent der Nichtinvestierten wussten zudem nicht, wie sie in Gold und andere Edelmetalle investieren können.
Für die Studie wurden insgesamt 3057 Erwachsene aus allen Sprachregionen der Schweiz befragt.
(AWP)