Versicherer sind Unternehmen, die selbst stark in den Anleihenmarkt investiert sind. Steigende Zinsen bedeuten einerseits die Chance auf höhere Zinsen bei Neukäufen von Anleihen. Gleichzeitig bedeuten sinkende Anleihenkurse - die sich spiegelbildlich zu den Renditen verhalten - einen tieferen Wert fürs Portfolio respektive unrealisierte Verluste. "Allerdings werden die meisten dieser Investments bis zum Verfall gehalten, also sind unrealisierte Verluste vor allem Lärm", schrieb die Berenberg-Bank in einem Kommentar. Die Laufzeiten von Anleihen in den Portfolios der Versicherungskonzerne sind in der Regel so strukturiert, dass steigende Zinsen unter dem Strich positiv auf die Unternehmen wirken.