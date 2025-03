Somit ist Ypsomed ziemlich abgesichert in diesem Markt, da Pharmaunternehmen weltweit, allein im Abnehmsegment, über 100 Medikamente in der Pipeline haben. Bischofberger verrät, Ypsomed habe davon 40 Medikamente von 31 Kunden in der Pipeline. Das lässt darauf schliessen, dass diverse Kunden mehrere Medikamente in der Entwicklung haben. «Potenzielle Partner für Ypsomed sind grundsätzlich die hundert grössten Pharmaunternehmen und Hersteller von Medikamenten, die nicht als Tabletten geschluckt werden können», so Bischofberger weiter.