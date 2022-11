Am Mittwoch hatte Russland die Ukraine massiv angegriffen. Es wurde landesweit Luftalarm ausgelöst, in Kiew gab es mehrere Explosionen. Infolge des Bombardements auf die Energieinfrastruktur gab es in der Region Kiew einen kompletten Stromausfall, drei AKWs wurden abgestellt. In der Hauptstadt fielen die Temperaturen in der Nacht unter Null Grad Celsius, es liegt bereits Schnee und die Strassen sind vereist.