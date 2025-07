Die Entscheidung der US-Regierung am Mittwoch, bereits bestellte und bezahlte Munition aus den USA für die ukrainische Luftabwehr nicht mehr auszuliefern, wirkte auf viele wie ein Schock. Denn sie fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der Russland die Ukraine fast täglich mit neuen Rekordzahlen an Drohnen und Raketen angreift. Nachdem die Ukraine die russische Sommeroffensive im Osten des Landes weitgehend abfangen konnte, stellt sich nun die Frage, ob die Kriegssituation doch kippen könnte. Falls die USA der Ukraine nicht mehr lieferten, was für die Kriegsführung nötig sei, wäre dies ein ernsthafter Rückschlag für die Ukraine, die EU und die Nato, warnte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstag. Auch der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter warnte vor einem fatalen Doppelspiel: «Dies sind kommunizierende Röhren im doppelten Sinn», sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.