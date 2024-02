Die Deutschen haben einer Studie zufolge zunehmend Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft und sorgen sich um politischen Extremismus. Zwei Drittel der Befragten befürchten, dass die Spaltung der Gesellschaft zunimmt und dies zu Konflikten führt, wie am Montag aus einer Umfrage des Versicherers R+V unter 1000 Menschen hervorgeht. Im Sommer 2023 traf dies noch auf 50 Prozent zu. Es gebe ein Auseinanderdriften in verschiedene Lager - «etwa in links-rechts, arm-reich oder Stadt-Land», erklärte Isabelle Borucki von der Philipps-Universität Marburg. «Jetzt schüren die Rechtsextremen mit ihren Angriffen auf die Demokratie die Angst vor noch tieferen Gräben.»