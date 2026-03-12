Die Zahl ⁠der Baubeginne legte im Januar um 7,2 ⁠Prozent auf eine hochgerechnete Jahresrate von 1,487 Millionen zu, wie ‌das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Bei Mehrfamilienhäusern ging ‌es um 29,1 ​Prozent auf 552.000 nach oben, während die Baubeginne für Einfamilienhäuser um 2,8 Prozent auf 935.000 zurückgingen. Als schlechtes Omen gilt, dass die Zahl der Genehmigungen für ‌künftige Bauvorhaben gesunken ist - und zwar um 5,4 Prozent auf 1,376 Millionen. Die Veröffentlichung der Daten hatte ​sich wegen der Haushaltssperre im Zuge ​des teilweisen Regierungsstillstands (Shutdown) im vergangenen Jahr ​verzögert.