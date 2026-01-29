Zuletzt hatte die Fed den Leitzins am Mittwoch unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war. Ausserdem hatte die Notenbank die Spekulation auf eine Zinssenkung in den kommenden Monaten gedämpft, in dem sie auf die jüngste Stabilisierung der Arbeitslosenquote hingewiesen hatte.