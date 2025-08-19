Im zweiten Quartal 2025 waren in der Schweiz 5,361 Millionen Personen erwerbstätig, das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie aus der am Dienstag vom Bundesamt für Statistik publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. In Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Prozent. Saisonbereinigt blieb die Beschäftigung gegenüber dem ersten Quartal 2025 weitgehend stabil.