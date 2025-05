Wer in die Türkei reist, kann dank der schwachen Währung profitieren. Allerdings gilt dies nur begrenzt für die Hauptstadt Istanbul. Dort sind die Preise deutlich höher als im Rest des Landes, da sich diese stärker an den Preisniveaus in anderen Metropolen orientieren. So kostet ein Big Mac bei McDonalds in der türkischen Grossstadt mit rund acht Franken etwa gleich viel wie in Zürich.