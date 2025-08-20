Grünen-Abgeordnete: Gaming ist «bedeutendes Kulturgut»

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Andrea Lübcke sieht Gaming als «eine der zentralen Innovations- und Wachstumsbranchen des 21. Jahrhunderts». «Sie ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein bedeutendes Kulturgut.» Steuerliche Anreize für die Games-Firmen unterstützten die Grünen prinzipiell, sie wären «eine gezielte Investition in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland» und sollten baldmöglichst kommen. Allerdings komme es natürlich auf die genaue Ausgestaltung an, schränkt die Oppositionspolitikerin ein - und die sei bislang ja nicht bekannt.