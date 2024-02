Finanzierung über die EU - Verteidigungsanleihen

Auch andere EU-Staaten sehen die Notwendigkeit, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Klamme EU-Staaten wie Frankreich wollen den Weg über die EU gehen. Eine Idee sind dazu sind gemeinsame EU-Verteidigungsanleihen (defence bonds). Der französische EU-Industriekommissar Thierry Breton hat einen Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro vorgeschlagen. In Deutschland stösst diese Idee aber auf Ablehnung. Denn es wird vermutet, dass dies der Einstieg in eine gemeinsame Verschuldung sein soll. Man könnte den Fonds aber ähnlich wie den Corona-Hilfsfonds so organisieren, dass die EU-Kommission zwar die Schulden aufnimmt, die Rückzahlung aber aus dem EU-Haushalt erfolgt.