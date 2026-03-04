Für das laufende Jahr 2026 stellt sich Symrise auf ein gebremstes Wachstum ein. Der ​Konzern ​rechnet mit einem organischen Umsatzplus ⁠zwischen zwei und vier Prozent sowie einer ​bereinigten Ebitda-Marge zwischen 21,5 ⁠und 22,5 Prozent. Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen ‌wegen der hohen Vergleichszahlen einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die mittelfristigen Ziele bis 2028 bestätigte der Konzern ‌ebenso wie ein bereits angekündigtes Aktienrückkaufprogramm - das erste ​in seiner Geschichte - von bis zu 400 Millionen Euro.