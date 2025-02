Zu diesem Schluss kommt Compenswiss, der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV) und Erwerbsersatzordnung (EO). Das verwaltete Vermögen wuchs per Ende 2024 auf 46,1 Milliarden Franken an nach 40,6 Milliarden Franken im Vorjahr, wie es in der Mitteilung vom Dienstag hiess.