Das Turnier 2026 ist aus nahezu jeder Perspektive kritisiert worden – sei es wegen der hohen Ticketpreise, des Ausschlusses der iranischen Nationalmannschaft, der Sperre eines somalischen Schiedsrichters oder der erstmaligen Verleihung des FIFA-Friedenspreises an Präsident Donald Trump. In den vergangenen Tagen erreichte die Ablehnung gegenüber der FIFA ihren Höhepunkt, nachdem sie einem gesperrten US-Starspieler nach Druck von Trump erlaubte, dennoch aufzulaufen. Dies löste scharfe Kritik bei nahezu allen aus, die nicht aus den USA stammen.
«Die Frage ist längst nicht mehr nur, ob die ursprüngliche Rote Karte gerechtfertigt war», sagte der in Grossbritannien tätige Sportjurist Nick De Marco. «Es geht vielmehr darum, ob die FIFA die Integrität der Weltmeisterschaft und ihre eigene Autorität als weltweiter Regulator des Fussballs untergraben hat.»
Diese Beschwerden dürften jedoch nach dem Ende des Turniers allmählich verblassen. Nach der deutlichen 1:4-Niederlage der USA gegen Belgien hat die Kontroverse um die Spielberechtigung des US-Stürmers Folarin Balogun bereits an Intensität verloren.
Infantino hingegen konzentriert sich unbeirrt auf wohl seine wichtigste Aufgabe: Geld zu verdienen. Unter der Führung des 56-jährigen Chefs des wirtschaftlich bedeutendsten Sports der Welt wird die FIFA voraussichtlich rund 9 Milliarden US-Dollar direkt mit der Weltmeisterschaft 2026 einnehmen – etwa 2 Milliarden mehr als bei der WM 2022 in Katar.
Infantino vor dritter Amtszeit
Die FIFA steht ständig vor dem Spannungsfeld, einerseits Nähe zu Macht und finanziellen Interessen zu suchen und andererseits ihrem Auftrag nachzukommen, die Regeln und Grundsätze des Fussballs zu wahren. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt wurde die FIFA durch einen von US-Staatsanwälten geführten Korruptionsskandal weltweit zum Synonym für Misswirtschaft.
Innerhalb eines Jahres wurde Infantino als neues Gesicht der Organisation eingesetzt. Er leitete Reformen ein, erhöhte die Transparenz zumindest teilweise und baute Grösse und Umfang der FIFA-Wettbewerbe – darunter die lukrative Klub-Weltmeisterschaft – erheblich aus. Gleichzeitig führte er den Weltverband jedoch erneut auf einen Weg, auf dem Geld, Macht und Politik eng miteinander verflochten sind.
Anfang 2027 wird Infantino beim 77. FIFA-Kongress in Rabat (Marokko), einem der Gastgeberländer der nächsten Weltmeisterschaft, zur Wiederwahl antreten. Jeder der 211 Mitgliedsverbände verfügt über eine Stimme.
Das Ergebnis gilt derzeit als reine Formsache, da Infantino erneut ohne Gegenkandidaten antritt. Die Verbände aus Asien, Südamerika und Afrika haben ihm bereits ihre Unterstützung zugesagt. Es wäre seine dritte Amtszeit. Er hatte 2016 die Nachfolge von Sepp Blatter angetreten, der im Zuge des Korruptionsskandals 2015 zurücktrat.
Uneingeschränkter Erfolg
Für die FIFA wird es leicht sein, die Weltmeisterschaft als uneingeschränkten Erfolg darzustellen – und in vielerlei Hinsicht war sie das auch. Trotz der hohen Ticketpreise waren die Stadien ausverkauft. Die grössten Fussballstars der Welt erzielten Tore am laufenden Band.
Diese Ausgabe der Weltmeisterschaft wurde von 32 auf 48 Mannschaften erweitert. Das Preisgeld hat sich verdoppelt und erreicht nun mit 871 Millionen US-Dollar einen Rekordwert. Jede teilnehmende Nation erhält allein für ihre Teilnahme mindestens 12,5 Millionen US-Dollar.
Kap Verde hat durch seinen historischen Turnierverlauf mehr als 21 Millionen US-Dollar verdient – das entspricht etwa 0,75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des kleinen Inselstaates. Für viele andere nationale Fussballverbände ist die Grosszügigkeit der FIFA von existenzieller Bedeutung.
Die Weltmeisterschaft sorgt jedoch nicht nur für die Verbände, sondern auch für zahlreiche andere Beteiligte für sprudelnde Einnahmen. Die grossen Konzessionsunternehmen, die in den Stadien für Speisen und Getränke verantwortlich sind, profitieren erheblich. In einigen Stadien gaben Fans während eines Spiels bis zu 100 US-Dollar pro Person aus – fast doppelt so viel wie bei einem NFL-Spiel. Auch Werbetreibende profitierten von den verpflichtenden Trinkpausen, die das klassische Fussballspiel mit zwei Halbzeiten faktisch in ein amerikanisch geprägtes Spiel mit vier Vierteln verwandelten.
Ebenso verzeichnen die Gastgeberstädte, die sich vor dem Turnier noch über die Kosten beklagt hatten, bereits wirtschaftliche Gewinne. Daten der Bank of America für den Zeitraum vom 10. bis 21. Juni zeigen, dass die Ausgaben per Kredit- und Debitkarte in den WM-Austragungsorten im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen sind. Die Ausgaben von Besuchern von ausserhalb legten sogar um 16,7 Prozent zu.
Zudem sorgte das Turnier für eine stärkere globale Repräsentation: Neun afrikanische Mannschaften erreichten die K.-o.-Runde. Die Fans genossen die aussergewöhnliche Gastfreundschaft der Gastgeberländer – insbesondere nach den beiden vorherigen Weltmeisterschaften in Russland und Katar.
Anhaltende Unterstützung
Unklar bleibt, welche Auswirkungen die Kritik von Fussballstars und Politikern an Infantinos Umgang mit Trumps Intervention nach der Roten Karte auf seine Position haben wird. Politiker aus Grossbritannien und Belgien haben bereits seinen Rücktritt gefordert. «Das ist unser Sport, nicht ihrer», sagte der frühere Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp. «Wenn Donald Trump und Gianni Infantino das wirklich unter sich geregelt haben, ist das Wahnsinn. Das stellt alles infrage.»
Für die Mehrheit der Mitgliedsverbände bleibt die Unterstützung jedoch ungebrochen. «Die FIFA befindet sich in ihrer besten Position aller Zeiten», sagte der Präsident des Asiatischen Fussballverbands, Scheich Salman. Länder von Kuwait bis Südafrika haben ihre Unterstützung bekräftigt.
Auch der Königlich Marokkanische Fussballverband würdigte «die grossartige Arbeit, die Herr Gianni Infantino und sein Team zur Entwicklung des afrikanischen und des Weltfussballs geleistet haben». Vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte Präsident Trump erklärt, Fussball diene dazu, «Menschen zusammenzubringen». Trotz aller Kontroversen bleibt Infantinos Griff nach dem Weltfussball unerschüttert.
(Bloomberg/cash)