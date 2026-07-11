Die Weltmeisterschaft sorgt jedoch nicht nur für die Verbände, sondern auch für zahlreiche andere Beteiligte für sprudelnde Einnahmen. Die grossen Konzessionsunternehmen, die in den Stadien für Speisen und Getränke verantwortlich sind, profitieren erheblich. In einigen Stadien gaben Fans während eines Spiels bis zu 100 US-Dollar pro Person aus – fast doppelt so viel wie bei einem NFL-Spiel. Auch Werbetreibende profitierten von den verpflichtenden Trinkpausen, die das klassische Fussballspiel mit zwei Halbzeiten faktisch in ein amerikanisch geprägtes Spiel mit vier Vierteln verwandelten.