Insgesamt wurden 4805 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen - ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber dem vergangenen September. Der starke Aufschwung sei ein weiterer Hinweis auf das anhaltend hohe Vertrauen in die Wirtschaft, hiess es in einer Mitteilung des Firmenverzeichnisses Help.ch vom Freitag. Auch im Vergleich zum Vorjahr habe sich der positive Trend in der Schweizer Gründungsszene fortgesetzt. Gegenüber dem Oktober 2024 wurden rund 8 Prozent mehr Firmen verzeichnet.